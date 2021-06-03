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В Израиле впервые за 12 лет сформировали правительство без Биньямина Нетаньяху

Оппозиция Израиля впервые за 12 лет сформировала правительство без премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Это стало возможным благодаря коалиционному соглашению, которое лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид подписал с главой партии «Новая надежда» Гидеоном Сааром.

Первые два года правительство возглавит глава правой партии «Ямина» Нафтали Беннет, затем на оставшийся до новых выборов двухлетний период пост займет Лапид, передает 3 июня ТАСС.

Ранее парламент Израиля проголосовал за кандидатуру нового президента страны, на пост был избран Ицхак Герцог. Герцога поддержали 87 из 120 депутатов Кнессета, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил о его победе. На этой должности Герцог сменит Реувена Ривлина.

Биньямин Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года. При этом в течение последних двух лет в стране продолжается кризис, связанный с невозможностью сформировать правительство.

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Комментарии (2)

виктор эммануил
Израиль бедная страна.Денег на Изгвардию нет.
chip1
У евреев нет своей Терешковой или у них лозунг "если не Нетаньяху то кто?" не работает? А, понял, у евреев много умных людей, не хуже существующего лидера и даже лучше, а у нас умных как Путин просто нет, вывода может быть два - Россия страна маргиналов или Путин супермозг, черт подери, какой же вариант выбрать)
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