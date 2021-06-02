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Путин отметил, что список кандидатов в Госдуму от «Единой России» серьёзно обновился

Президент России Владимир Путин отметил, что в результате внутрипартийных праймериз серьёзно обновился список кандидатов в Госдуму от «Единой России». По словам главы государства, более 52 процентов кандидатов ранее не были членами партии.

«Знаю, что обновление очень серьезное. Там свыше 52 процентов людей, которые прошли в ходе предварительного голосования, это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеет право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», — цитирует президента 2 июня ТАСС.

Президент поздравил всех победителей с прохождением этого этапа и попросил их рассказать о том, что они готовы предложить избирателям.

«Надеюсь, что и те, кто поучаствовал, но не прошел отбор в этот раз, вкуса к такой политической деятельности не только не утратят, а, наоборот, приобретут его, утвердятся в мысли о том, что они на правильном пути, и будут работать над этим дальше», — добавил он.

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Комментарии (11)

any_5e4cfc41eb9fb
Усугубили, значит...
263888341
ДНК партии при этом будет прежнее.
Печенеги и половцы
Цирк уехал, а клоуны остались.
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