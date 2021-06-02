Путин отметил, что список кандидатов в Госдуму от «Единой России» серьёзно обновился

Президент России Владимир Путин отметил, что в результате внутрипартийных праймериз серьёзно обновился список кандидатов в Госдуму от «Единой России». По словам главы государства, более 52 процентов кандидатов ранее не были членами партии.



«Знаю, что обновление очень серьезное. Там свыше 52 процентов людей, которые прошли в ходе предварительного голосования, это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеет право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», — цитирует президента 2 июня ТАСС.

