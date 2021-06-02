В Швейцарии впервые с октября никто не умер из-за коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии за минувшие сутки выросло на 717 человек, до 696 213.

Впервые с октября прошлого года за 24 часа не было зарегистрировано ни одного летального исхода, свидетельствуют сведения Федерального управления здравоохранения, которые 2 июня изучило ТАСС.

В разделе «Лабораторно подтвержденные случаи смерти» отмечается, что число умерших составило «ноль». С 19 мая умерло 43 человека, а общее число летальных исходов за время пандемии составляет 10 268.

Заболеваемость COVID-19 в последние недели упала до менее одной тысячи в день по сравнению с 10 тыс. в ноябре 2020 года.