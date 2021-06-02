Bloomberg: новую версию Windows покажут в конце июня

Американская компания Microsoft представит 24 июня новую версию операционной системы (ОС) Windows. Приглашение на презентацию было разослано 2 июня, сообщает Bloomberg.
Из документа следует, что новое программное обеспечение представляет собой одно из «самых значительных» изменений этого десятилетия в сфере ОС для персональных компьютеров. В этой ОС будет обновлен дизайн, будут предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.
Программное обеспечение сначала будет распространено среди так называемых инсайдеров Windows — людей, которые после презентации смогут подать заявку на участие в тестировании ПО. Выход новой версии на рынок ожидается осенью этого года.