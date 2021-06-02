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Bloomberg: новую версию Windows покажут в конце июня

Американская компания Microsoft представит 24 июня новую версию операционной системы (ОС) Windows. Приглашение на презентацию было разослано 2 июня, сообщает Bloomberg.

Из документа следует, что новое программное обеспечение представляет собой одно из «самых значительных» изменений этого десятилетия в сфере ОС для персональных компьютеров. В этой ОС будет обновлен дизайн, будут предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.

Программное обеспечение сначала будет распространено среди так называемых инсайдеров Windows — людей, которые после презентации смогут подать заявку на участие в тестировании ПО. Выход новой версии на рынок ожидается осенью этого года.

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Комментарии (1)

lamer
Что, опять? Теперь десятку с поддержки скинут? Опять на куче железа не пойдет.
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