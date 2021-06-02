FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
73.50р89.69р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

«Лифт, наверное, не работает». Бейсджамперы прыгнули с ЖК на севере Петербурга

Полёт бейсджамперов в Выборгском районе Петербурга запечатлели минувшей ночью на видео. Ролики с парашютистами, которые прыгнули с домов жилого комплекса «Лондон парк», выложили пользователи соцсетей 2 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Прыжок выглядит рискованным: парашютисты приземляются рядом с проезжей частью. В комментариях пользователи высказывают опасение, что парашют может намотаться на провода. Один из участников обсуждения в группе ЖК отмечает, что был свидетелем прыжков и днём. «Лифт, наверное, не работает», — шутит другой.

Высота здания, с которых полетели бейсджамперы, — 105,5 м.

Ранее экстремалы совершали прыжки с ЗСД и многоэтажек в Девяткино, чем рассердили местных жителей.

Бейсджампинг (англ. BASE jumping) — экстремальный вид спорта, в котором используют специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов. B.A.S.E. — акроним от английских слов: Building (здание), Antenna (антенна), Span (перекрытие, пролёт моста), Earth (земля).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Пю Ре
Фонтанка, сил больше нет, ну какой же это юг? У вас шаблонный заголовок что ли " На юге города..."?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний