Полёт бейсджамперов в Выборгском районе Петербурга запечатлели минувшей ночью на видео. Ролики с парашютистами, которые прыгнули с домов жилого комплекса «Лондон парк», выложили пользователи соцсетей 2 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Прыжок выглядит рискованным: парашютисты приземляются рядом с проезжей частью. В комментариях пользователи высказывают опасение, что парашют может намотаться на провода. Один из участников обсуждения в группе ЖК отмечает, что был свидетелем прыжков и днём. «Лифт, наверное, не работает», — шутит другой.
Высота здания, с которых полетели бейсджамперы, — 105,5 м.
Ранее экстремалы совершали прыжки с ЗСД и многоэтажек в Девяткино, чем рассердили местных жителей.