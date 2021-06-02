FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
73.50р89.69р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Дикие лани за 2 млн не добрались до Верховья Волги. «Продавца» из Пятигорска задержали в Карачаево-Черкесии

Полицейские раскрыли мошенничество с дикими животными в отношении тверского зоопарка

Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии раскрыли мошенничество, совершённое жителем Пятигорска в отношении тверского зоопарка в размере более 2,2 млн рублей. На эту сумму зверинцу были проданы 25 ланей, расставаться с которыми владелец на самом деле не собирался.

Как сообщили 2 июня в республиканском главке, 18-летний молодой человек подозревается в том, что, используя реквизиты ИП, зарегистрированного в Карачаево-Черкесии, заключил договор о поставке диких животных в зоопарк в Тверской области. Однако, получив полную стоимость за живой товар, предприимчивый «продавец» заказ в установленные сроки не выполнил и перестал выходить на связь.

Представителю тверского зоопарка пришлось обращаться в полицию, причём в черкесскую. Оперативники местного уголовного розыска, установив личность предполагаемого мошенника, выехали за ним в Пятигорск, где и задержали. Там же, на территории его домовладения, были обнаружены и дикие птицы.

Мужчина уже дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний