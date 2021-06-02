Дикие лани за 2 млн не добрались до Верховья Волги. «Продавца» из Пятигорска задержали в Карачаево-Черкесии

Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии раскрыли мошенничество, совершённое жителем Пятигорска в отношении тверского зоопарка в размере более 2,2 млн рублей. На эту сумму зверинцу были проданы 25 ланей, расставаться с которыми владелец на самом деле не собирался.



Как сообщили 2 июня в республиканском главке, 18-летний молодой человек подозревается в том, что, используя реквизиты ИП, зарегистрированного в Карачаево-Черкесии, заключил договор о поставке диких животных в зоопарк в Тверской области. Однако, получив полную стоимость за живой товар, предприимчивый «продавец» заказ в установленные сроки не выполнил и перестал выходить на связь.

