Дикие лани за 2 млн не добрались до Верховья Волги. «Продавца» из Пятигорска задержали в Карачаево-Черкесии

Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии раскрыли мошенничество, совершённое жителем Пятигорска в отношении тверского зоопарка в размере более 2,2 млн рублей. На эту сумму зверинцу были проданы 25 ланей, расставаться с которыми владелец на самом деле не собирался.
Как сообщили 2 июня в республиканском главке, 18-летний молодой человек подозревается в том, что, используя реквизиты ИП, зарегистрированного в Карачаево-Черкесии, заключил договор о поставке диких животных в зоопарк в Тверской области. Однако, получив полную стоимость за живой товар, предприимчивый «продавец» заказ в установленные сроки не выполнил и перестал выходить на связь.
Представителю тверского зоопарка пришлось обращаться в полицию, причём в черкесскую. Оперативники местного уголовного розыска, установив личность предполагаемого мошенника, выехали за ним в Пятигорск, где и задержали. Там же, на территории его домовладения, были обнаружены и дикие птицы.
Мужчина уже дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.