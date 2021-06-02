Стадо из 15 слонов сбежало из китайского заповедника. Как пишет 2 июня The Guardian, инцидент произошел еще 16 апреля.
Однако задержать стадо не удается до сих пор — оно движется по стране, разрушая все по дороге. Они осушают в деревнях резервуары с водой, опустошают кукурузные поля и разрушают постройки. О жертвах или пострадавших не сообщалось. Общую стоимость разрушений власти пока оценили в 1,07 млн долларов.
Почему азиатские слоны, которые находятся под охраной в Китае, решили мигрировать, пока никто не понимает. Власти следят за их путешествием и мобилизуют сотни людей для обеспечения общественной безопасности. Местные жители блокируют им путь грузовиками и пытаются направлять животных с помощью еды.