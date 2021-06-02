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В Гидрометцентре россиянам советуют обзавестись на лето сомбреро

Летом уровень ультрафиолетового излучения следует проверять каждый день, и если он превышает 6 единиц, на улицу без широкополой шляпы, как у мексиканцев, лучше не выходить. Об этом сообщил 2 июня во время онлайн-конференции в Москве научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если вы видите, что ультрафиолетовый индекс больше 6, а не дай бог, больше 8 или 9 [единиц], не стоит с девяти до двух часов показываться на солнце. Есть рекомендации ВОЗ, и там с большим удовольствием читаешь, что «если вы видите прогноз индекса больше 6, нужно носить широкополую шляпу, в кавычках «сомбреро»». У нас не носят сомбреро, но может быть имеет смысл для своего здоровья приобрести такую шляпу», — цитирует специалиста ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что к показателям солнечной активности следует относиться серьёзно, ведь оно отрицательно воздействует на кожу, слизистую оболочку глаз и общее самочувствие. Актуальная информация каждый день появляется на сайте Гидрометцентра и Росгидромета.

Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Индекс указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц. Значения от 1 до 2 соответствуют низкому уровню излучения, от 3 до 5 — среднему, от 6 до 7 — высокому, от 8 до 10 — очень высокому, а от 11 и выше — экстремальному. При этом при значениях индекса от 3 до 7 рекомендуется в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от 8 и выше лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.

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Комментарии (7)

Агроном аэродрома
Но вильфанд забыл уточнить, что "не по Сеньке сомбреро!" :))
пазузу
все в метро.но сомбреро лучше с собой.
TU104
На выборы пойдем все в сомбрерах !
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