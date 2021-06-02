В Гидрометцентре россиянам советуют обзавестись на лето сомбреро

Летом уровень ультрафиолетового излучения следует проверять каждый день, и если он превышает 6 единиц, на улицу без широкополой шляпы, как у мексиканцев, лучше не выходить. Об этом сообщил 2 июня во время онлайн-конференции в Москве научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если вы видите, что ультрафиолетовый индекс больше 6, а не дай бог, больше 8 или 9 [единиц], не стоит с девяти до двух часов показываться на солнце. Есть рекомендации ВОЗ, и там с большим удовольствием читаешь, что «если вы видите прогноз индекса больше 6, нужно носить широкополую шляпу, в кавычках «сомбреро»». У нас не носят сомбреро, но может быть имеет смысл для своего здоровья приобрести такую шляпу», — цитирует специалиста ТАСС.