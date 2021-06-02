Искусственный интеллект поможет в создании безопасной городской среды в Калининграде

Система «Безопасный город», запущенная в Калининградской области, собирает и анализирует данные из разных систем мониторинга на единой платформе, что позволяет видеть общую картину происходящего в регионе и быстрее и эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации.

Правительство Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве с компанией «МегаФон». В апреле в регионе запустили систему управления общественной безопасностью, новый договор подразумевает развитие и других направлений в городской среде.

К единому центру оперативного реагирования подключено 11 систем операционного управления регионом. Среди них служба 112, система лесопожарного мониторинга, централизованного оповещения. В центр передается информация с камер видеонаблюдения и видеоаналитики, фотовидеофиксации на автомобильных дорогах, датчиков контроля паводковой обстановки на реке Преголя, протекающей через Калининград. Также в него входят Единые дежурные диспетчерские службы, расположенные в шести городских округах Калининградской области.



В работе центра задействованы решения на базе искусственного интеллекта, благодаря чему он не только аккумулирует информацию, но и прогнозирует различные модели развития чрезвычайных ситуаций. Например, ему под силу рассчитать, какие районы будут нуждаться в скорейшей эвакуации при паводках или в случае техногенных катастроф.



Информация из Единого центра оперативного реагирования поступает в Ситуационный центр губернатора, который автоматически собирает информацию по ключевым показателям деятельности региона. Это позволяет видеть, например, естественный прирост численности населения, уровень доступности жилья, качество окружающей среды, понимать, какие темы обсуждаются в СМИ и блогосфере, и на основании этой информации быстро принимать управленческие решения. Всего в рамках системы «Безопасный город» в информационном обмене участвуют 57 ведомств и организаций, что позволяет экстренным и оперативным службам согласованно и быстро реагировать на любые кризисные ситуации. Созданная инфраструктура гарантирует безопасность хранения и передачи данных.

