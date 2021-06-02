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Военные потеряли «Панцирь-2ПУ» в Мяглово. Фортификационное сооружение как под землю провалилось

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту кражи военного сооружения

Петербургский гарнизонный военный суд вынес решение по иску командира инженерно-сапёрной воинской части в деревне Керро к Юлии Самохваловой. Истец просил взыскать с женщины деньги за пропавшее фортификационное сооружение «Панцирь-2ПУ» весом 72 тонны. Подробности 2 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Командир запросил 447 120 рублей и пояснил, что Самохвалова проходила военную службу по контракту на должности начальника склада военно-технического имущества (ВТИ) взвода обеспечения. 27 марта 2020 года женщина перешла на новое место службы и была исключена из списков личного состава. Инвентаризация выявила пропажу «Панциря-2ПУ». Стоит пояснить, что данное сооружение сложно незаметно украсть. Длина укрытия, согласно открытым источникам, составляет 43,8 метра, ширина — 5 метров, высота — 4,3 метра.

Выяснилось, что в 2019 году во время инвентаризации «Панцирь-2ПУ» никто не проверил, так как он находился в посёлке Мяглово, на территории, сданной в аренду ООО «Индиго». В феврале прошлого года допуск на территорию предприятия был открыт, своего сооружения военные не нашли.

Укрытие было списано по акту от 4 октября 2019 года, его стоимость составляет 447 120 рублей. В документе отмечено, что разборка списанного объекта с составлением акта демонтажа не произведена, лом на 72 тонны не оприходован. Представитель истца пояснил, что ущерб причинен в результате недобросовестного исполнения должностных обязанностей Самохваловой.

Самохвалова не стала отрицать, что получала под свою ответственность «Панцирь-2ПУ», но попросила отказать в удовлетворении иска, так как указанное сооружение находилось далеко от места ее службы, да ещё и на территории, с которой была снята охрана.

В итоге суд командиру части отказал. «Панцирь» всё ещё ищут, возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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Комментарии (2)

yar_5e4cc335310b6
Так и министр обороны может пропасть. Уйти в лес, и .....
Paolo Cicero
Нарочно не придумаешь...
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