Военные потеряли «Панцирь-2ПУ» в Мяглово. Фортификационное сооружение как под землю провалилось

Командир запросил 447 120 рублей и пояснил, что Самохвалова проходила военную службу по контракту на должности начальника склада военно-технического имущества (ВТИ) взвода обеспечения. 27 марта 2020 года женщина перешла на новое место службы и была исключена из списков личного состава. Инвентаризация выявила пропажу «Панциря-2ПУ». Стоит пояснить, что данное сооружение сложно незаметно украсть. Длина укрытия, согласно открытым источникам, составляет 43,8 метра, ширина — 5 метров, высота — 4,3 метра.

Выяснилось, что в 2019 году во время инвентаризации «Панцирь-2ПУ» никто не проверил, так как он находился в посёлке Мяглово, на территории, сданной в аренду ООО «Индиго». В феврале прошлого года допуск на территорию предприятия был открыт, своего сооружения военные не нашли.

Укрытие было списано по акту от 4 октября 2019 года, его стоимость составляет 447 120 рублей. В документе отмечено, что разборка списанного объекта с составлением акта демонтажа не произведена, лом на 72 тонны не оприходован. Представитель истца пояснил, что ущерб причинен в результате недобросовестного исполнения должностных обязанностей Самохваловой.

Самохвалова не стала отрицать, что получала под свою ответственность «Панцирь-2ПУ», но попросила отказать в удовлетворении иска, так как указанное сооружение находилось далеко от места ее службы, да ещё и на территории, с которой была снята охрана.

В итоге суд командиру части отказал. «Панцирь» всё ещё ищут, возбуждено уголовное дело по статье о краже.