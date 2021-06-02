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Водитель «Мерседеса» посадил на капот «КИА» на проспекте Героев и ушел

Mercedes протаранил припаркованный автомобиль в Петербурге

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Неадекватный водитель устроил неприятный сюрприз владельцам припаркованных машин в Красносельском районе Петербурга. Теперь его ищут.

Как сообщила читательница «Фонтанки» Ольга, авария произошла около 17 часов 2 июня у дома 18 по проспекту Героев. Автомобиль Mercedes E-класса приехал сзади в припаркованную KIA, отчего та буквально повисла задней частью у него на «морде». У стоящего перед «КИА» Hyundai Solaris тоже помята задняя часть.

автор видео читательница «Фонтанки» Ольга

По словам читательницы, водитель «Мерседеса» был нетрезв, и после аварии просто вышел из машины и ушел в неизвестном направлении. Пострадавших в ДТП нет: в припаркованной машине никого не было.

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