Неадекватный водитель устроил неприятный сюрприз владельцам припаркованных машин в Красносельском районе Петербурга. Теперь его ищут.
Как сообщила читательница «Фонтанки» Ольга, авария произошла около 17 часов 2 июня у дома 18 по проспекту Героев. Автомобиль Mercedes E-класса приехал сзади в припаркованную KIA, отчего та буквально повисла задней частью у него на «морде». У стоящего перед «КИА» Hyundai Solaris тоже помята задняя часть.
автор видео читательница «Фонтанки» Ольга
По словам читательницы, водитель «Мерседеса» был нетрезв, и после аварии просто вышел из машины и ушел в неизвестном направлении. Пострадавших в ДТП нет: в припаркованной машине никого не было.