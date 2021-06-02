На набережной Обводного канала в Петербурге днем 2 июня столкнулись три автомобиля. Как стало известно «Фонтанке», в ДТП приняли участие «Хёндэ», «Мерседес» и «Тойота».



Авария произошла около четырех часов вечера возле пересечения с Рузовской улицей. На записи, которая есть в распоряжении редакции, видно, что один автомобиль пытался повернуть на мост, когда его буквально снес другой.