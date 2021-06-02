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Столкновение трех автомобилей на Обводном в Петербурге попало на видео

На набережной Обводного канала в Петербурге днем 2 июня столкнулись три автомобиля. Как стало известно «Фонтанке», в ДТП приняли участие «Хёндэ», «Мерседес» и «Тойота».

Авария произошла около четырех часов вечера возле пересечения с Рузовской улицей. На записи, которая есть в распоряжении редакции, видно, что один автомобиль пытался повернуть на мост, когда его буквально снес другой.

«Фонтанка.ру»

По предварительной информации, в ДТП пострадал один человек. Он госпитализирован в НИИ Джанелидзе с сотрясением, ушибами и порезами. Судя по сервису «Яндекс.Пробки», на Обводном собралась пробка в сторону Лиговского проспекта.

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