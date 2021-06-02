ЖК «Шуваловский», что в Приморском районе Петербурга, приходит в себя после набега юных скинхедов с маркерами. Ночью 2 июня они испортили «десятки» машин, говорят местные.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как подростки бьют ногами по стёклам припаркованных автомобилей, разбивают их и убегают. Кузовы светлых машин они расписали расистскими лозунгами.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что около 8 утра 2 июня в полицию поступило два сообщения о повреждении двух автомобилей («Хёндэ» и «Тойота») у дома 3 по улице Лизы Зверевой. По этому факту проводится проверка.