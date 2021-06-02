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В Коломягах юные скинхеды устроили акцию «белая парковка» и испортили около десяти машин

В Петербурге подростки били припаркованные машины и расписывали их расистскими лозунгами

ЖК «Шуваловский», что в Приморском районе Петербурга, приходит в себя после набега юных скинхедов с маркерами. Ночью 2 июня они испортили «десятки» машин, говорят местные.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как подростки бьют ногами по стёклам припаркованных автомобилей, разбивают их и убегают. Кузовы светлых машин они расписали расистскими лозунгами.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что около 8 утра 2 июня в полицию поступило два сообщения о повреждении двух автомобилей («Хёндэ» и «Тойота») у дома 3 по улице Лизы Зверевой. По этому факту проводится проверка.

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Комментарии (2)

O-o!
ну и что "напроверялись"?
alexadmin
Власти в ответ арестовали владельцев машин с номерами К***КК ?
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