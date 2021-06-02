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Печать

Водитель «Лады» попробовал свои силы на «повороте глупости» на Парашютной и проиграл

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram
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Печально известный 90-градусный поворот в Выборгском районе Петербурга не дался водителю легкового автомобиля. Машина оказалась на «встречке» с вывернутым колесом.

Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», днем 2 июня на крутом повороте с Парашютной улицы на Комендантский проспект водитель автомобиля LADA не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, перескочив через разделительный газон. В результате машине вывернуло переднее колесо.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что ДТП произошло в 15:47 и обошлось без пострадавших.

Подобные аварии на этом повороте происходят нередко, и в народе его даже прозвали «поворотом глупости». На разделительном газоне там уложен импровизированный отбойник из бетонной балки, и часто вылетающие на «встречку» его сносят. В январе 2020 года новый BMW «вспахал» на повороте газон и раскидал куски бордюрного камня. В октябре 2019 года тоже BMW повис на том самом разделителе, а в июле 2018 года там опрокинулся грузовик с напитками.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

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Комментарии (3)

maximvf
Формула 1 предлагает готовое решение - шикана, "последовательность тесных извивающихся поворотов (обычно в форме буквы S) на дороге, используемая в автогонках и на городских улицах для намеренного замедления автомобилей; их располагают регулярно на прямых участках для ограничения скорости".
McGillavry
Раз уж городские власти хронически неспособны строить дороги, то может там устроить искусственное препятствие? Или даже на это они не способны?
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