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Путину рассказали о «жульническом тарифе» с детским креслом в такси. Президент обещал разобраться

Владимир Путин пообещал «проработать вопрос с тарифами» для перевозки детей в такси

Президенту рассказали, что родители детей должны платить за детское кресло плюс 200 рублей к поездке на такси.

«Полностью согласен. Надо проработать вопрос с тарифами, и не только на такси, но и на другие виды транспорта», — заявил 2 июня Владимир Путин.

Вопрос о «жульническом тарифе на такси с детским автомобильным креслом» на встрече с руководством «Единой России» подняла председатель совета матерей РФ Татьяна Буцкая. «За что эти 200 рублей? За автомобильное кресло, которое и так должно быть в автомобиле? Тогда давайте просить деньги за то, что в автомобиле есть руль и четыре колеса», — рассказала она президенту.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал детский тариф в такси «дискриминацией». «Я, честно говоря, даже не знал, что звонишь [в службу заказа такси], а тебе говорят: «Так, у тебя ребенок есть? Тогда поездка будет дороже». Это, кроме возмущения, ничего не вызывает», — цитирует заместителя председателя Совета безопасности ТАСС.

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Комментарии (2)

Gilka
вот теперь заживем.
Trurl
А про школьные туалеты ему не рассказали? Не обещал разобраться?
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