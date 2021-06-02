Путину рассказали о «жульническом тарифе» с детским креслом в такси. Президент обещал разобраться

Президенту рассказали, что родители детей должны платить за детское кресло плюс 200 рублей к поездке на такси.



«Полностью согласен. Надо проработать вопрос с тарифами, и не только на такси, но и на другие виды транспорта», — заявил 2 июня Владимир Путин.

Вопрос о «жульническом тарифе на такси с детским автомобильным креслом» на встрече с руководством «Единой России» подняла председатель совета матерей РФ Татьяна Буцкая. «За что эти 200 рублей? За автомобильное кресло, которое и так должно быть в автомобиле? Тогда давайте просить деньги за то, что в автомобиле есть руль и четыре колеса», — рассказала она президенту.