Космонавты отряда Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров завершили 48-й плановый выход в открытый космос. Они успешно выполнили все работы по монтажу оборудования на внешней поверхности российского сегмента МКС. Продолжительность выхода в открытый космос составила 7 часов 19 минут.

За семь часов Олег Новицкий и Петр Дубров заменили сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования функционально-грузового блока «Заря» и выбросили в космос старую панель. По предварительной оценке специалистов Центра управления полетами, гермоконтейнер ушел от МКС в правильном направлении и в течение ближайших 2–3 дней полностью сгорит в плотных слоях атмосферы.

Также российские члены экипажа 65-й длительной экспедиции подготовили к отстыковке модуль «Пирс», прибывший в 2001 году, — убрали все внешние связи между ним и станцией, отвели от модуля грузовую модернизированную стрелу М1, перестыковали кабели антенн системы сближения и т. д., а также установили новое оборудование российских научных экспериментов «Тест» и «Выносливость» по исследованию влияния условий космоса на различные микроорганизмы и материалы.



В Роскосмосе отметили, что второй раз за историю эксплуатации МКС российский выход в космос осуществлялся из стыковочного отсека модуля «Поиск». Его запустили в 2009 году, но до середины ноября 2020 года космонавты для выходов использовали модуль «Пирс», который в настоящее время готовится к расстыковке с МКС. В целом это был 55-й российский выход с борта МКС, первый в 2021 году и первый в карьерах обоих космонавтов Роскосмоса.

