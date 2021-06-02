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Роскосмос показал, как российские космонавты с МКС выходили в открытый космос. Они провели там более семи часов

Российские космонавты завершили работу в открытом космосе

Космонавты отряда Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров завершили 48-й плановый выход в открытый космос. Они успешно выполнили все работы по монтажу оборудования на внешней поверхности российского сегмента МКС. Продолжительность выхода в открытый космос составила 7 часов 19 минут.

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Как сообщили 2 июня в Роскосмосе, люк стыковочного отсека «Поиск» был закрыт в 16:12 мск. Трансляцию выхода россиян в открытый космос вел сайт госкорпорации.

Автор: Роскосмос ТВ / YouTube

За семь часов Олег Новицкий и Петр Дубров заменили сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования функционально-грузового блока «Заря» и выбросили в космос старую панель. По предварительной оценке специалистов Центра управления полетами, гермоконтейнер ушел от МКС в правильном направлении и в течение ближайших 2–3 дней полностью сгорит в плотных слоях атмосферы.

Также российские члены экипажа 65-й длительной экспедиции подготовили к отстыковке модуль «Пирс», прибывший в 2001 году, — убрали все внешние связи между ним и станцией, отвели от модуля грузовую модернизированную стрелу М1, перестыковали кабели антенн системы сближения и т. д., а также установили новое оборудование российских научных экспериментов «Тест» и «Выносливость» по исследованию влияния условий космоса на различные микроорганизмы и материалы.

В Роскосмосе отметили, что второй раз за историю эксплуатации МКС российский выход в космос осуществлялся из стыковочного отсека модуля «Поиск». Его запустили в 2009 году, но до середины ноября 2020 года космонавты для выходов использовали модуль «Пирс», который в настоящее время готовится к расстыковке с МКС. В целом это был 55-й российский выход с борта МКС, первый в 2021 году и первый в карьерах обоих космонавтов Роскосмоса.

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