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«Уколы прибывают на третью платформу»: в Петербурге открыли первый пункт вакцинации на вокзале

Вакцинировать от коронавируса начали на Финляндском вокзале в Петербурге

Пункт вакцинации от коронавируса появился на Финляндском вокзале в Петербурге, сообщили в администрации Калининского района. Его открыли совместно с РЖД и 54-й поликлиникой.

«Любой желающий может сделать прививку от ковида в медицинском пункте вокзала. В наличии имеется вакцина «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», — рассказали 2 июня в администрации. — Пункт полностью оснащен необходимым оборудованием, осмотр и прививку проводят квалифицированные врачи и медсестры. Пункт работает ежедневно, без выходных, с 8:00 до 20:00».

Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано более 694 тысяч человек. Из них более 576 тысяч полностью.

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Комментарии (1)

Елизавета Аникеева
Почему никто не пишет, что вторую дозу вакцины не делают в таких пунктах? Только первую, а вторую непонятно где.
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