«Уколы прибывают на третью платформу»: в Петербурге открыли первый пункт вакцинации на вокзале

Пункт вакцинации от коронавируса появился на Финляндском вокзале в Петербурге, сообщили в администрации Калининского района. Его открыли совместно с РЖД и 54-й поликлиникой.



«Любой желающий может сделать прививку от ковида в медицинском пункте вокзала. В наличии имеется вакцина «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», — рассказали 2 июня в администрации. — Пункт полностью оснащен необходимым оборудованием, осмотр и прививку проводят квалифицированные врачи и медсестры. Пункт работает ежедневно, без выходных, с 8:00 до 20:00».

