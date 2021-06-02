Опер ударил, опер извинился. Суд в Петербурге назначил наказание экс-полицейскому, обвиненному в превышении должностных полномочий

Экс-сотрудник отделения по разыскной работе Адмиралтейского УМВД Петербурга выслушал приговор по делу, возбужденному по статье «Превышение должностных полномочий». Его возбудили после того, как житель района попал в больницу по итогам визита оперативника к нему «в гости».



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 2 июня, в квартире на Старо-Петергофском проспекте опер Логинов накуролесил незадолго до полуночи 16 октября 2020 года. Он, как было установлено судом, нанес потерпевшему (который в общем-то и не сопротивлялся) не менее одного удара коленом в живот. После удара житель Петербурга попал в больницу, и надолго. Вред его здоровью был оценен медиками как тяжелый.

