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Опер ударил, опер извинился. Суд в Петербурге назначил наказание экс-полицейскому, обвиненному в превышении должностных полномочий

Суд в Петербурге назначил условное наказание бывшему оперу-разыскнику, ударившему человека

Экс-сотрудник отделения по разыскной работе Адмиралтейского УМВД Петербурга выслушал приговор по делу, возбужденному по статье «Превышение должностных полномочий». Его возбудили после того, как житель района попал в больницу по итогам визита оперативника к нему «в гости».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 2 июня, в квартире на Старо-Петергофском проспекте опер Логинов накуролесил незадолго до полуночи 16 октября 2020 года. Он, как было установлено судом, нанес потерпевшему (который в общем-то и не сопротивлялся) не менее одного удара коленом в живот. После удара житель Петербурга попал в больницу, и надолго. Вред его здоровью был оценен медиками как тяжелый.

Сам Логинов в суде вину признал, перед потерпевшим извинился и оплатил ему лечение. Наказание судья Ленинского райсуда назначил ему в виде трех лет условно с испытательным сроком 2 года с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года.

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