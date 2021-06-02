В Выборгском районе Ленобласти пограничники пресекли очередную попытку незаконного пересечения государственной границы, задержав четверых иностранных граждан.
Как сообщили «Фонтанке» 2 июня в погрануправлении ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, в результате проведенного разбирательства было установлено, что трое из задержанных являются гражданами Республики Индии, 1995, 2003 и 1997 г. р., и один — гражданином ДСР Шри-Ланка, 1996 г. р. При этом никаких документов, удостоверяющих личность, иностранцы при себе не имели.
В Погрануправлении отметили, что сутками ранее указанные иностранные граждане уже выявлялись в пограничной зоне. Однако, несмотря на привлечение их к административной ответственности за нарушение правил пребывания на режимной территории и предупреждение об уголовной, они предприняли новую попытку пересечь границу.
Теперь в отношении задержанных иностранцев возбуждено уголовное дело.
Погрануправление УФСБ