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В Ленобласти за попытку пересечь государственную границу задержаны трое индийцев и гражданин Шри-Ланки

Четверо иностранцев пытались незаконно пересечь границу РФ в Выборгском районе Ленобласти

В Выборгском районе Ленобласти пограничники пресекли очередную попытку незаконного пересечения государственной границы, задержав четверых иностранных граждан.

Как сообщили «Фонтанке» 2 июня в погрануправлении ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, в результате проведенного разбирательства было установлено, что трое из задержанных являются гражданами Республики Индии, 1995, 2003 и 1997 г. р., и один — гражданином ДСР Шри-Ланка, 1996 г. р. При этом никаких документов, удостоверяющих личность, иностранцы при себе не имели.

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В Погрануправлении отметили, что сутками ранее указанные иностранные граждане уже выявлялись в пограничной зоне. Однако, несмотря на привлечение их к административной ответственности за нарушение правил пребывания на режимной территории и предупреждение об уголовной, они предприняли новую попытку пересечь границу.

Теперь в отношении задержанных иностранцев возбуждено уголовное дело.

Погрануправление УФСБ

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Комментарии (1)

266063705
так и черная плесень до нас из этой индии доберется
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