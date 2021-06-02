Детеныши редкого подвида северного оленя — лесного — родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который расположен под Волоколамском.
Как сообщает 2 июня пресс-служба организации, самец и самочка появились на свет в конце мая, 19-го и 25-го числа, без вмешательства людей. Ярко-рыжий мальчик уже вовсю исследует территорию. А светло-серая девочка пока любит лежать в траве и, спотыкаясь, ходит за мамой — важенкой.
«Сейчас оба олененка питаются исключительно молоком. Их мамы получают тот же корм, что и обычно: сено, ветки, особый комбикорм, иногда морковь в качестве лакомства, а главное — ягель. Приходят к кормушке у ворот только поесть — и сразу бегут обратно к детенышам, — рассказывают зоологи. — Через пару недель оленята будут активнее ходить со стадом — и, возможно, даже подходить вместе с матерями к кормушке».
Семья оленей — гаремная группа — состоит из старшего самца, четырех самок и двух новеньких детёнышей. Отец и две другие самки относятся к малышам благосклонно. Живут они на обширном участке смешанного леса, где есть холмы, овраги, родник и пруд.
Центр воспроизводства Московского зоопарка
«Осенью, когда оленята подрастут, зоологи оценят их состояние. Возможно, детенышей получится вернуть в дикую природу. Мы уже давно сотрудничаем с заповедником «Керженский» Нижегородской области ради сохранения этого редкого подвида», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Всего в центре воспроизводства 15 взрослых оленей, они разделены на два стада. Лесной северный олень занесён в Международную красную книгу. По оценкам зоологов, дикое поголовье насчитывает всего около 5 тысяч особей.