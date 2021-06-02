Детеныши редкого подвида северного оленя — лесного — родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который расположен под Волоколамском.

Как сообщает 2 июня пресс-служба организации, самец и самочка появились на свет в конце мая, 19-го и 25-го числа, без вмешательства людей. Ярко-рыжий мальчик уже вовсю исследует территорию. А светло-серая девочка пока любит лежать в траве и, спотыкаясь, ходит за мамой — важенкой.

«Сейчас оба олененка питаются исключительно молоком. Их мамы получают тот же корм, что и обычно: сено, ветки, особый комбикорм, иногда морковь в качестве лакомства, а главное — ягель. Приходят к кормушке у ворот только поесть — и сразу бегут обратно к детенышам, — рассказывают зоологи. — Через пару недель оленята будут активнее ходить со стадом — и, возможно, даже подходить вместе с матерями к кормушке».