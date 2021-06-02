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Жителя Владивостока будут судить за убийство и поджог из-за кота

Суд во Владивостоке рассмотрит уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью и поджоге жилища. По версии следствия, он совершил эти деяния из-за своего кота.

Как сообщили 2 июня в СУ СКР по Приморскому краю, в июле прошлого года обвиняемый, в ходе совместного распития спиртных напитков, поссорился со своей сожительницей, в чьей квартире в тот момент находился. Ссора произошла из-за того, что женщина отказалась принести ему закуску и при этом потребовала, чтобы он убрал за своим котом, который проживал с ними в одной квартире. В ответ на это мужчина оттолкнул даму и, взяв ёмкость с легко воспламеняющейся жидкостью, облил её одежду и поджёг.

После поджога обвиняемый взял кота и выбежал на балкон, где находился до тех пор, пока его самого не спасли пожарные. Женщина получила тяжёлые ожоги и погибла от отравления угарным газом. Самой квартире был причинён ущерб на сумму свыше 1,2 млн рублей.

В настоящий момент следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.

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