Жителя Владивостока будут судить за убийство и поджог из-за кота

Суд во Владивостоке рассмотрит уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью и поджоге жилища. По версии следствия, он совершил эти деяния из-за своего кота.



Как сообщили 2 июня в СУ СКР по Приморскому краю, в июле прошлого года обвиняемый, в ходе совместного распития спиртных напитков, поссорился со своей сожительницей, в чьей квартире в тот момент находился. Ссора произошла из-за того, что женщина отказалась принести ему закуску и при этом потребовала, чтобы он убрал за своим котом, который проживал с ними в одной квартире. В ответ на это мужчина оттолкнул даму и, взяв ёмкость с легко воспламеняющейся жидкостью, облил её одежду и поджёг.

