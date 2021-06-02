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БелАЗ наезжает на внедорожник и давит его одним колесом — регистратор снял ДТП под крики пассажиров

В карьере под Карагандой самосвал уничтожил легковую машину колесом

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Впечатляющее ДТП в Казахстане чудом обошлось без пострадавших. Водитель многотонного карьерного самосвала БелАЗ, похоже, просто не увидел легковушку на своём пути.

ДТП произошло на одном из карьеров Карагандинской области. Телеграм-канал «Вечерняя Караганда» сообщил о нём минувшим вечером, а сайты «Вечерняя Караганда» и Drom — сегодня, 2 июня.

Судя по видео, мужчины из серебристого внедорожника Suzuki Grand Vitara XL-7 прибыли к карьеру, чтобы отремонтировать кондиционер БелАЗа. Но водитель самосвала не заметил вставший рядом внедорожник и наехал прямо на него колесом. Тут водитель почувствовал неладное и остановился.

Легковая машина превратилась почти в лепёшку, при этом никто не пострадал. Двое пассажиров успели выскочить, а один остался внутри, но его БелАЗ не задел.

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