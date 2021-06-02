Впечатляющее ДТП в Казахстане чудом обошлось без пострадавших. Водитель многотонного карьерного самосвала БелАЗ, похоже, просто не увидел легковушку на своём пути.
ДТП произошло на одном из карьеров Карагандинской области. Телеграм-канал «Вечерняя Караганда» сообщил о нём минувшим вечером, а сайты «Вечерняя Караганда» и Drom — сегодня, 2 июня.
Судя по видео, мужчины из серебристого внедорожника Suzuki Grand Vitara XL-7 прибыли к карьеру, чтобы отремонтировать кондиционер БелАЗа. Но водитель самосвала не заметил вставший рядом внедорожник и наехал прямо на него колесом. Тут водитель почувствовал неладное и остановился.
Легковая машина превратилась почти в лепёшку, при этом никто не пострадал. Двое пассажиров успели выскочить, а один остался внутри, но его БелАЗ не задел.