Американская компания купила основанный петербуржцами стартап за 49 млн долларов

Компания Mitek из США, специализирующаяся на цифровой идентификации личности, купила стартап ID R&D, основанный бывшим главой американского представительства петербургской группы компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ) Алексеем Хитровым и профессором ИТМО Константином Симончиком в 2016 году. Об этом 2 июня сообщает РБК.



Сумма сделки составила 49 млн долларов. По условиям договора стартап получил как деньги, так и акции американской компании. В Mitek считают, что технологии ID R&D «обеспечивают высочайший уровень защиты от меняющихся угроз». В ближайшем будущем компания интегрирует решения ID R&D в свои продукты. Сообщается также, что ID R&D сможет продолжить продавать свои продукты под собственным брендом.