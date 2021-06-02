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Американская компания купила основанный петербуржцами стартап за 49 млн долларов

Бывший глава группы ЦРТ в Америке и профессор ИТМО продали стартап по разработке системы распознавания пользователей.

Компания Mitek из США, специализирующаяся на цифровой идентификации личности, купила стартап ID R&D, основанный бывшим главой американского представительства петербургской группы компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ) Алексеем Хитровым и профессором ИТМО Константином Симончиком в 2016 году. Об этом 2 июня сообщает РБК.

Сумма сделки составила 49 млн долларов. По условиям договора стартап получил как деньги, так и акции американской компании. В Mitek считают, что технологии ID R&D «обеспечивают высочайший уровень защиты от меняющихся угроз». В ближайшем будущем компания интегрирует решения ID R&D в свои продукты. Сообщается также, что ID R&D сможет продолжить продавать свои продукты под собственным брендом.

Продукты ID R&D, уточняет РБК, используются в сорока странах мира: в мессенджерах и приложениях для подтверждения личности, что помогает пользователям осуществлять платежи или получать конфиденциальную информацию без ввода паролей.

По данным издания, штаб-квартира ID R&D находится в Нью-Йорке, компания также имеет инженерные лаборатории в Санта-Кларе (Калифорния) и в Петербурге.

Разработки Mitek позволяют компаниям верифицировать пользователей во время цифровых транзакций, снижая риски утечки данных. Более 7,5 тысячи компаний по всему миру пользуются продуктами компании.

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