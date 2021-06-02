В Петербурге вынесен приговор по вымогательству 17-летней давности

Ленинский районный суд вынес приговор Сергею Казанцеву, обвиняемому в вымогательстве и разбое, совершенным 17 лет назад. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.



Суд установил, что в июле 2004 года обвиняемый с тремя соучастниками в «Волге» потребовал от предпринимателя 150 тысяч долларов (4 миллиона рублей по тогдашнему курсу) якобы в счёт погашения долга. Бизнесмену показывали нож и угрожали использовать его по назначению. После сеанса запугивания четвёрка вымогателей приехала в офис потерпевшего и вынесла оттуда то, что имело хоть какую-то материальную ценность, в первую очередь технику. Обвиняемый и его соучастники по заявлению потерпевшего были задержаны сотрудниками правоохранительных органов во время передачи денег.

