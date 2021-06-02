В Петербурге начали эксперимент по подключению таксистов к «Безопасному городу». Агрегаторы будут в режиме реального времени передавать в систему данные о машинах.



Как сообщают 2 июня в комитете по транспорту Петербурга, агрегаторы такси начали в тестовом режиме передавать данные в региональную навигационно-информационную систему в составе государственной информационной системы «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Это позволит получать информацию о выполненном заказе и проверять, есть ли у таксистов действующее разрешение и соблюдают ли они скоростной режим.