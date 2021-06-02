ДТП с мотоциклом собрало пробку в Выборгском районе Петербурга утром 2 июня. На байке, со слов очевидцев, оказался совсем молодой парень.
Как сообщают в группе «Мотосолидарность официальная страница», на перекрестке проспекта Энгельса и Рашетовой улицы столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль KIA. Судя по повреждениям, байкер влетел в переднюю часть машины с левой стороны. Водитель «КИА» утверждает, что мотоциклист ехал на красный, пишет очевидец Тигран.
По данным мотосообщества, байкеру 18 лет. «О состоянии неизвестно. Ждут маму», — пишут в группе. «Со слов гайца, ссадины и сотрясение. Переломов вроде нет», — добавляет Тигран.
Из-за аварии движение на перекрестке затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», собрался затор на Рашетовой к Энгельса и на Энгельса к перекрестку почти от Гданьской улицы.