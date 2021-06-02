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Молодой мотоциклист протаранил KIA на Энгельса. «Ждут маму»

Байкер пострадал в столкновении с автомобилем на севере Петербурга

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ДТП с мотоциклом собрало пробку в Выборгском районе Петербурга утром 2 июня. На байке, со слов очевидцев, оказался совсем молодой парень.

Как сообщают в группе «Мотосолидарность официальная страница», на перекрестке проспекта Энгельса и Рашетовой улицы столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль KIA. Судя по повреждениям, байкер влетел в переднюю часть машины с левой стороны. Водитель «КИА» утверждает, что мотоциклист ехал на красный, пишет очевидец Тигран.

По данным мотосообщества, байкеру 18 лет. «О состоянии неизвестно. Ждут маму», — пишут в группе. «Со слов гайца, ссадины и сотрясение. Переломов вроде нет», — добавляет Тигран.

Из-за аварии движение на перекрестке затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», собрался затор на Рашетовой к Энгельса и на Энгельса к перекрестку почти от Гданьской улицы.

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Фото: «Мотосолидарность официальная страница»

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Комментарии (6)

Iliann
А потому что в 18 лет нужно в яндекс.еду идти зарабатывать честным трудом деньги, а не покупать на родительские деньги мотоциклы и прочие игрушки.
PROM
водитель КИА тоже должен маму вызвать, иначе будет не прав
Abu-Denis
Ему в 18 лет надо не маму ждать, а в наряд ходить и по полигону с автоматом бегать.
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