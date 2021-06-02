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Петербуржцев возмутила королевская парковка белой Audi у женской консультации

Посетители женской консультации на Большеохтинском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга возмутились королевской парковкой белой Audi. Несмотря на то, что с обеих сторон оставалось место для прохода пешеходов, фотография автомобиля с регистрационными номерами была опубликована 2 июня в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

«Водитель «женщина» (не беременная), паркуясь на тротуаре, перегородила проход беременным женщинам, женщинам с колясками к женской консультации № 9, Красногвардейский район. Как относиться к данному поступку?» — написали возмущённые горожане. В комментариях некоторые участники группы отметили, что, несмотря на подобную парковку, место для прохода пешеходов есть с обеих сторон даже «для трёх беременных с тремя колясками».

По данным «Фонтанки», белая Audi по договору лизинга отдана в пользование компании, которая занимается производством электромонтажных работ. Однако управлять машиной, по нашей информации, может 39-летняя жительница Петербурга. За последние два года за указанным автомобилем числятся порядка десяти нарушений ПДД.

Бдительные петербуржцы постоянно присылают в редакцию «Фонтанки» примеры некрасивой парковки. Очередной пример в исполнении водителя «Порше» пару дней назад заметили на Московском шоссе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Бывший Патриот
Нормально, это наше настоящее и будущее, ещё и мигранты тут больше прав имеют чем местные. Зато у нас ракеты и потоки и прорывы! Так держать
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