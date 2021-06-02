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Игры — это новые соцсети. «Закон Яровой» может коснуться и геймеров

«Закон Яровой» хотят распространить на владельцев игровых платформ в России

На игровые платформы хотят распространить требования, применяемые к операторам связи и организаторам распространения информации.

«Владельцев игровых платформ, по мнению ГРЧЦ («Главного радиочастотного центра»), нужно обязать хранить в России информацию о передаче сообщений и изображений, а также информацию о пользователях и содержимое сообщений, в том числе видео и аудио», — сообщает 2 июня газета «Коммерсантъ».

Российские исследователи полагают, что игры, «фактически становясь социальными сетями», могут использоваться «в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма». В ГРЧЦ считают целесообразным установить правовой статус касающихся гейминга аспектов. В частности, организация указывает, что донаты (добровольные пожертвования. — Прим. ред.) могут использоваться для отмывания денег.

В Роскомнадзоре согласны с «актуальностью поднятых вопросов».

«Закон Яровой» с 1 июля 2018 года обязал операторов хранить весь пользовательский трафик и ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15 % в течение пяти лет. Операторы «большой тройки» оценивали свои траты на этот закон в сумму 40–50 миллиардов рублей каждый.

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Комментарии (5)

O-o!
После введения предыдущих дебилоидных законов ощутимо хуже стала работать как мобильная сеть, так и мобильный интернет. Сейчас собираются здорово ухудшить интернет-связь "деток". Дебилам непонятно, что нагнетается и нагнетается напряжение в обществе? Взрослые тепилоиды пуганые и имеют что терять, а вот молодые детишки - им терять нечего и терпеть не приучены. Вот же дебилы, рубят сук..
doorbal_
аххааха... представляю себе базу данных с текстами чатов из какой-нибудь линяги - "пхахаха, гг, гл, бб" или "пвп или зассал?". Или сообщения в чате танкистов - "ну давайте слева давите,раки, арта тварь меть цель"... Особенно смешно потом вылавливать среди подобного бреда какие-то экстремистские вещи)))
Леонид Saver
Ну, для борьбы с инет-педами самое то. С каждым годом число обращений где извращенец с ребенком познакомился в играх растет
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