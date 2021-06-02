Игры — это новые соцсети. «Закон Яровой» может коснуться и геймеров

На игровые платформы хотят распространить требования, применяемые к операторам связи и организаторам распространения информации.



«Владельцев игровых платформ, по мнению ГРЧЦ («Главного радиочастотного центра»), нужно обязать хранить в России информацию о передаче сообщений и изображений, а также информацию о пользователях и содержимое сообщений, в том числе видео и аудио», — сообщает 2 июня газета «Коммерсантъ».



Российские исследователи полагают, что игры, «фактически становясь социальными сетями», могут использоваться «в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма». В ГРЧЦ считают целесообразным установить правовой статус касающихся гейминга аспектов. В частности, организация указывает, что донаты (добровольные пожертвования. — Прим. ред.) могут использоваться для отмывания денег.

