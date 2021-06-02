Писательница Ксения Букша заявила в полицию Петербурга о пропаже приемной дочери

Полиция Адмиралтейского района с ночи 2 июня ищет 14-летнюю девочку, которая ушла два дня назад из дома в центре Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке», около трех ночи в полицию обратилась петербургская писательница и поэтесса Ксения Букша. Она, по предварительной информации, сообщила о том, что 31 мая около полудня из квартиры на проспекте Римского-Корсакова ушла её приемная дочь-восьмиклассница.



Девочка была одета в черную кофту, темные штаны и белые кроссовки. Она не состоит ни на каких учетах, но ранее пропадала на несколько дней.

