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Полиция Петербурга задержала «электриков» на «Хаммере». От обманутой пенсионерки они уехали красиво, но недалеко

«Электрики» на «Хаммере» обманули пенсионерку в Петербурге

Петербургская полиция раскрыла кражу у пожилой жительницы Васильевского острова. Хищение её накоплений под видом проверки исправности розеток закончилось уголовным делом.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 2 июня, накануне около шести часов вечера в полицию Василеостровского района Петербурга обратилась 85-летняя жительница одного из домов на Наличной улице.

«Женщина сообщила, что часом ранее в её квартиру под видом электриков пришли двое мужчин, которые убедили её в необходимости проверить исправность розеток. Мужчины изображали бурную деятельность, а после резко выскочили из квартиры. После их ухода заявитель обнаружила отсутствие 18 000 рублей», — рассказали в полицейском главке.

Судя по видеозаписи, которую предоставили в пресс-службе ведомства, один из визитёров деловито расхаживал по дому пенсионерки с телефоном в руке, а другой в рабочей жилетке делал вид, что заполняет какие-то бумаги.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими было установлено, что «электрики» уехали от неё на «Хаммере». Буквально через час сотрудниками патрульно-постовой службы указанный автомобиль был остановлен у одного из домов по Свердловской набережной.

В салоне находились трое мужчин, 30, 33 и 40 лет. Все они были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Также не исключено, что задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениям.

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Комментарии (2)

КарабасСПб
Они бы ещё на Ram ездили.. Глупость или наглость?
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