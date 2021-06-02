Петербургская полиция раскрыла кражу у пожилой жительницы Васильевского острова. Хищение её накоплений под видом проверки исправности розеток закончилось уголовным делом.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 2 июня, накануне около шести часов вечера в полицию Василеостровского района Петербурга обратилась 85-летняя жительница одного из домов на Наличной улице.
«Женщина сообщила, что часом ранее в её квартиру под видом электриков пришли двое мужчин, которые убедили её в необходимости проверить исправность розеток. Мужчины изображали бурную деятельность, а после резко выскочили из квартиры. После их ухода заявитель обнаружила отсутствие 18 000 рублей», — рассказали в полицейском главке.
Судя по видеозаписи, которую предоставили в пресс-службе ведомства, один из визитёров деловито расхаживал по дому пенсионерки с телефоном в руке, а другой в рабочей жилетке делал вид, что заполняет какие-то бумаги.
ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими было установлено, что «электрики» уехали от неё на «Хаммере». Буквально через час сотрудниками патрульно-постовой службы указанный автомобиль был остановлен у одного из домов по Свердловской набережной.
В салоне находились трое мужчин, 30, 33 и 40 лет. Все они были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Также не исключено, что задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениям.