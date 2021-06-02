Петербургская полиция раскрыла кражу у пожилой жительницы Васильевского острова. Хищение её накоплений под видом проверки исправности розеток закончилось уголовным делом.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 2 июня, накануне около шести часов вечера в полицию Василеостровского района Петербурга обратилась 85-летняя жительница одного из домов на Наличной улице.



«Женщина сообщила, что часом ранее в её квартиру под видом электриков пришли двое мужчин, которые убедили её в необходимости проверить исправность розеток. Мужчины изображали бурную деятельность, а после резко выскочили из квартиры. После их ухода заявитель обнаружила отсутствие 18 000 рублей», — рассказали в полицейском главке.

