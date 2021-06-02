Рабочий в центре Петербурга нашёл один из символов русской революции

Антикварную находку сделал рабочий, выполняя ремонт в одном из жилых домов. Её тайну многие годы хранило старинное здание в центре Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке» 2 июня, револьвер системы Нагана образца 1938 года с четырьмя патронами был найден по адресу: Греческий проспект, 27/2. С сообщением о его обнаружении накануне обратился 23-летний уроженец Средней Азии, который делал ремонт в указанном здании. Согласно данным из открытых источников, речь идёт о доходном доме
Наган получил своё название по фамилия бельгийских оружейников Леона и Эмиля Наганов, которые и разработали этот револьвер. Данный пистолет в какой-то момент стал главным оружием Российской империи, затем символом революции 1917 года и Гражданской войны, а также достойно отработал Великую Отечественную войну. Стоимость одного револьвера этой системы в конце 30-х годов прошлого века составляла 85 рублей. От него не отказались даже тогда, когда на вооружение поступили более современные самозарядные пистолеты ТТ.