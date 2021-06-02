Роскачество советует, какие популярные смартфоны не стоит покупать

Как сообщает Роскачество 2 июня, не стоит покупать устройства, до окончания поддержки которых осталось меньше года. Дело в том, что срок жизненного цикла телефона, даже очень продвинутого функционально, равен сроку его поддержки производителем, который выпускает обновления операционной системы. Без обновлений телефон накапливает баги и перестаёт стабильно работать, к тому же уязвимости могут использовать злоумышленники.

Срок жизни у разных смартфонов сильно отличается. Например, даже старые устройства Apple поддерживаются регулярно: в марте 2021 года очередное системное обновление получили устройства 2013–2015 годов выпуска, iPhone 5s и iPhone 6. Для устройств с Android срок жизни (то есть обновления ОС и безопасности) составляет в среднем два года. Затем обычно ещё год производитель обновляет систему безопасности раз в квартал. На четвёртый год производитель, как правило, постепенно «забывает» об устройстве, например Samsung исправляет ошибки и обновляет ПО уже раз в полгода.

«Таким образом, следует хорошо задуматься перед тем, как приобретать устройства на Android, которые вышли три года назад и больше. Лучше посмотреть предварительно в интернете, когда заканчивается срок поддержки производителем той модели, которая вас интересует. Формула проста: к году выпуска модели прибавляйте время поддержки (в среднем это три года) — и получите год окончания жизненного цикла устройства», — отмечаются в сообщении Роскачества.

