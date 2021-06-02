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Роскачество советует, какие популярные смартфоны не стоит покупать

В список подержанных смартфонов, которые Роскачество не рекомендует приобретать, вошли популярные модели iPhone и Samsung. Ведомство сформировало стоп-лист моделей с истекающей поддержкой производителей.

Как сообщает Роскачество 2 июня, не стоит покупать устройства, до окончания поддержки которых осталось меньше года. Дело в том, что срок жизненного цикла телефона, даже очень продвинутого функционально, равен сроку его поддержки производителем, который выпускает обновления операционной системы. Без обновлений телефон накапливает баги и перестаёт стабильно работать, к тому же уязвимости могут использовать злоумышленники.

Срок жизни у разных смартфонов сильно отличается. Например, даже старые устройства Apple поддерживаются регулярно: в марте 2021 года очередное системное обновление получили устройства 2013–2015 годов выпуска, iPhone 5s и iPhone 6. Для устройств с Android срок жизни (то есть обновления ОС и безопасности) составляет в среднем два года. Затем обычно ещё год производитель обновляет систему безопасности раз в квартал. На четвёртый год производитель, как правило, постепенно «забывает» об устройстве, например Samsung исправляет ошибки и обновляет ПО уже раз в полгода.

«Таким образом, следует хорошо задуматься перед тем, как приобретать устройства на Android, которые вышли три года назад и больше. Лучше посмотреть предварительно в интернете, когда заканчивается срок поддержки производителем той модели, которая вас интересует. Формула проста: к году выпуска модели прибавляйте время поддержки (в среднем это три года) — и получите год окончания жизненного цикла устройства», — отмечаются в сообщении Роскачества.

Прогнозируемые даты последних обновлений наиболее востребованных б/у моделей смартфонов, по данным на май 2021 года (далее обновление не гарантировано, поэтому покупка будет рискованной):

  • Apple iPhone X — через 15 месяцев;
  • Samsung Galaxy S8 — менее чем через год;
  • Apple iPhone 7 — менее чем через год;
  • Apple iPhone 8 — через 15 месяцев;
  • Samsung Galaxy S10 — через 21 месяц;
  • Apple iPhone SE (2020) — 3–4 года;
  • Samsung Galaxy S9 — менее чем через год;
  • Samsung Galaxy S10e — через 21 месяц;
  • Apple iPhone XS — через 2–3 года;
  • Apple iPhone 6s — менее чем через год.

На фоне пандемии и экономической турбулентности россияне стали экономить на гаджетах. В первом квартале 2021 года, по данным Avito, продажи подержанных смартфонов выросли на 20 %, а новых смартфонов у ретейлеров — упали на 11–14 %.

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Комментарии (7)

Cashmare
какое наивное роскачество. большинство бюджетных ведроидов вообще не обновляется производителем, а у них там видите ли гнусмас с ифоней - апасна
alexpv
Баги действительно копятся и плодятся, ну если конечно пользоваться смартфоном чтобы только звонить , то не заметишь. В если говорить глобально, то таковы нынче экономика. Она не может существовать, если что-либо будет надежно и долго работать. У деталей узлов автомобилей заведомом снижено качество и долговечность, прошло время когда на Москвиче ездили по 30 лет, современные маркетологи закладывают в бизнес модель обязательный ремонт или еще лучше смену купленного изделия через 3-4 года эксплуатации.
_Igor_
Материал попахивает заказухой. "... например Samsung исправляет ошибок и обновляет ПО уже раз в полгода" попахивает ЕГЭ.
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