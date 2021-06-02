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В первый вечер лета загорелось пламя на Ростральной колонне. Но лишь на одной

В Петербурге зажгли огонь на одной Ростральной колонне

Жителям и гостям Петербурга вечером 1 июня посчастливилось внепланово наблюдать в работе Ростральную колонну на стрелке Васильевского острова.

Обслуживающая колонны компания «ПетербургГаз» зажигает огни на колоннах редко, и только в знаковые для города дни. В последний раз это было 27 мая, в День города.

1 июня пламя горело лишь на одной колонне, но и это зрелище собрало много зрителей.

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В пресс-службе «ПетербургГаза» уточнили, что горелку включили по просьбе команды Пятого канала, которая занимается подготовкой к проведению праздника выпускников «Алые паруса». Телевизионщики делали подсъемку в рамках репетиции праздника.

Бриг «Россия» с алыми парусами — символ праздника выпускников — пришвартовался вчера же у Петропавловской крепости. Сам праздник в очном формате пройдет 25 июня.

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