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Петербургская школьница подверглась сексуальному насилию в День защиты детей. Задержан иностранец-именинник

В Петербурге девочка стала жертвой насильника на Елагином острове

Прогулка по парку в Петроградском районе в День защиты детей закончилась для школьницы из Петербурга принудительным интимом с незнакомцем. Последний удовлетворял свои нездоровые желания, будучи именинником.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 июня, накануне около десяти вечера в отдел полиции обратилась 40-летняя жительница улицы Савушкина. Женщина рассказала, что двумя часами ранее неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 15-летней дочери на Елагином острове.

Предполагаемого обидчика школьницы задержали по горячим следам. Им оказался уроженец Средней Азии, который два года назад с целью работы прибыл в Россию, но на данный момент не имеет регистрации на территории Петербурга и Ленобласти. Накануне ему исполнилось 37 лет.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

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Комментарии (11)

Александр Киселёв
Попался, который кусался ! ))
Yerffej Ennyl
Так это ещё одни? Не тот, который кусался? Прям нашествие озабоченных.
Агроном аэродрома
Хорошая pr-кампания по замещению мигрантов зэками. Мне нравится.
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