Петербургская школьница подверглась сексуальному насилию в День защиты детей. Задержан иностранец-именинник

Прогулка по парку в Петроградском районе в День защиты детей закончилась для школьницы из Петербурга принудительным интимом с незнакомцем. Последний удовлетворял свои нездоровые желания, будучи именинником.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 июня, накануне около десяти вечера в отдел полиции обратилась 40-летняя жительница улицы Савушкина. Женщина рассказала, что двумя часами ранее неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 15-летней дочери на Елагином острове.

