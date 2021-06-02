Петербургская школьница подверглась сексуальному насилию в День защиты детей. Задержан иностранец-именинник

Прогулка по парку в Петроградском районе в День защиты детей закончилась для школьницы из Петербурга принудительным интимом с незнакомцем. Последний удовлетворял свои нездоровые желания, будучи именинником.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 июня, накануне около десяти вечера в отдел полиции обратилась 40-летняя жительница улицы Савушкина. Женщина рассказала, что двумя часами ранее неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 15-летней дочери на Елагином острове.
Предполагаемого обидчика школьницы задержали по горячим следам. Им оказался уроженец Средней Азии, который два года назад с целью работы прибыл в Россию, но на данный момент не имеет регистрации на территории Петербурга и Ленобласти. Накануне ему исполнилось 37 лет.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.