Американка отдала почку бывшей супруге своего мужа

Жительница Флориды Дебби через два дня после свадьбы стала донором почки для бывшей жены своего супруга.
Как рассказывает 2 июня «Газета.Ru» со ссылкой на Associated Press, Дебби познакомилась со своим будущим мужем Джимом 10 лет назад, но свадьбу откладывали. Знала она и его бывшую жену Майлен — они развелись 20 лет назад.
Майлен долго страдала от заболевания почек, в ноябре 2020 года её госпитализировали. На тот момент почки функционировали только на
«Бог сказал мне: «Ты подходишь и ты должна это сделать», — так объяснила свой поступок Дебби.
Трансплантация прошла успешно. Обе женщины чувствуют себя хорошо и планируют большую семейную поездку на природу этим летом.