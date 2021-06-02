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Американка отдала почку бывшей супруге своего мужа

Жительница Флориды Дебби через два дня после свадьбы стала донором почки для бывшей жены своего супруга.

Как рассказывает 2 июня «Газета.Ru» со ссылкой на Associated Press, Дебби познакомилась со своим будущим мужем Джимом 10 лет назад, но свадьбу откладывали. Знала она и его бывшую жену Майлен — они развелись 20 лет назад.

Майлен долго страдала от заболевания почек, в ноябре 2020 года её госпитализировали. На тот момент почки функционировали только на 8 %. Узнав, что необходима трансплантация, Дебби решила помочь. Из-за пандемии коронавируса подготовка к операции затянулась. Тем временем Дебби и Джим решили оформить брак. Так совпало, что операцию по пересадке назначили через два дня после их свадьбы.

«Бог сказал мне: «Ты подходишь и ты должна это сделать», — так объяснила свой поступок Дебби.

Трансплантация прошла успешно. Обе женщины чувствуют себя хорошо и планируют большую семейную поездку на природу этим летом.

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Комментарии (2)

BorisDoris
Бог есть!
265916485
ну бог еще по божески так попросил.. всего лишь почку
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