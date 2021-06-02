Американка отдала почку бывшей супруге своего мужа

Жительница Флориды Дебби через два дня после свадьбы стала донором почки для бывшей жены своего супруга.



Как рассказывает 2 июня «Газета.Ru» со ссылкой на Associated Press, Дебби познакомилась со своим будущим мужем Джимом 10 лет назад, но свадьбу откладывали. Знала она и его бывшую жену Майлен — они развелись 20 лет назад.

