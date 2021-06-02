Синоптическую ситуацию в Петербурге и области 2 июня определяет антициклон с характерной для него относительно малооблачной, сухой и спокойной погодой, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, в городе воздух прогреется до 20–22 градусов, по области до 18–23. Ветер северный, северо-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.



И ночные, и дневные температуры сейчас обычные для 2 июня, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге облачно с прояснениями, как и сегодня. В более чем 75 % случаев температура в течение суток колеблется в пределах от 7 до 21 градуса тепла. Холоднее всего было в 1966 году, плюс 2, а теплее всего в 1995 году, плюс 29.

