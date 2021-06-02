Синоптическую ситуацию в Петербурге и области 2 июня определяет антициклон с характерной для него относительно малооблачной, сухой и спокойной погодой, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, в городе воздух прогреется до 20–22 градусов, по области до 18–23. Ветер северный, северо-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.
И ночные, и дневные температуры сейчас обычные для 2 июня, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге облачно с прояснениями, как и сегодня. В более чем