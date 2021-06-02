FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
73.24р89.60р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

Антициклон обещает Петербургу солнце, температура — у верхней границы нормы

В Петербурге ожидается 20–22 градуса

Пока в Северной столице облачно, но солнце выйдет из-за облаков, обещают метеорологи, и не только сегодня, но и в ближайшие дни. Температура уже вполне летняя.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Синоптическую ситуацию в Петербурге и области 2 июня определяет антициклон с характерной для него относительно малооблачной, сухой и спокойной погодой, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, в городе воздух прогреется до 20–22 градусов, по области до 18–23. Ветер северный, северо-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

И ночные, и дневные температуры сейчас обычные для 2 июня, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге облачно с прояснениями, как и сегодня. В более чем 75 % случаев температура в течение суток колеблется в пределах от 7 до 21 градуса тепла. Холоднее всего было в 1966 году, плюс 2, а теплее всего в 1995 году, плюс 29.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Alex000
Пресловутые метеорологи на улицу-то выходили за последние недели хоть раз?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний