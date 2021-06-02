Как сообщает городское ГУ МЧС, 2 июня в 02:22 поступил вызов на Камышовую, дом 6, корпус 4. В двухкомнатной квартире выгорела обстановка на кухне и в коридоре на площади 20 квадратных метров. Три пожарных расчёта (три машины и 15 человек) ликвидировали возгорание в 04:13. Сведения о пострадавших не поступали.



Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» уточняют, что горела квартира на втором этаже. Столб дыма поднимался высоко в небо, пламя внутри квартиры было видно из соседних домов.