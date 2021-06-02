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Жители Камышовой сквозь чёрный дым видели, как что-то полыхает внутри дома

Пожар в квартире на севере Петербурга тушили почти два часа

Сильный пожар мешал спать жителям Камышовой улицы в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
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Как сообщает городское ГУ МЧС, 2 июня в 02:22 поступил вызов на Камышовую, дом 6, корпус 4. В двухкомнатной квартире выгорела обстановка на кухне и в коридоре на площади 20 квадратных метров. Три пожарных расчёта (три машины и 15 человек) ликвидировали возгорание в 04:13. Сведения о пострадавших не поступали.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» уточняют, что горела квартира на втором этаже. Столб дыма поднимался высоко в небо, пламя внутри квартиры было видно из соседних домов.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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