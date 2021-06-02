ВОЗ отмечает спад заболеваемости ковидом, смертность снижается не так быстро

Число случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю составило более 3,5 миллиона, зафиксировано более 78 тысяч летальных исходов. Таким образом, заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 15%, смертность — на 7%. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в ночь на 2 июня .



«В течение прошлой недели число новых случаев COVID-19 и смертей продолжило снижаться: поступили сообщения более чем о 3,5 млн заразившихся и более 78 тыс. умерших, что соответственно на 15% и на 7% меньше по сравнению с предшествующей неделей», — отметила ВОЗ в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене (цитата по ТАСС).

