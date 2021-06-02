Трогательный поступок 8-летнего жителя Западной Виргинии сделал его звездой соцсетей. Узнав, что родителям не хватает средств на спасение домашнего питомца, он начал продавать коллекционные карточки. Собрать удалось почти в восемь раз больше необходимого.

Об истории Брайсона Климанна 1 июня пишет TJ. В начале мая его щенок по кличке Брюс заболел и нуждался в дорогостоящем лечении. У собаки обнаружили парвовирус — потенциально смертельную инфекцию желудка. Ветеринары оценили лечение почти в 700 долларов (51,2 тысячи рублей), у семьи таких денег не было.

«Меня это очень расстроило, потому что мои брат с сестрой всегда играют вдвоём, а мне не с кем. Так что обычно я играю с Брюсом», — позже рассказал ребёнок.



Мальчик, как пишут местные СМИ — фанат покемонов, карточки с которыми он собирал долгое время. С их помощью он и решил собрать необходимую сумму, что, похоже, стало сюрпризом и для родителей. По словам матери, фотографию Брайсона, на которой он сидит за столом на обочине с табличкой «Покемоны на продажу», ей прислали знакомые. Это подтолкнуло её создать страницу на GoFundMe, чтобы покрыть стоимость лечения.



Неизвестно, сколько принесла распродажа коллекции, но снимок Брайсона стал вирусным, и сумма пожертвований превысила 5,5 тысяч долларов.

Брюсу оплатили лечение и реабилитацию, он воссоединился с хозяевами. Избыток средств семья решила направить на помощь другим животным, но на этом история не закончилась. О случившемся узнали сотрудники компании Pokémon и не смогли пройти мимо. Ребёнку прислали посылку с редкими карточками и благодарственное письмо: «Привет, Брайсон. Мы очень воодушевились твоей историей о продаже карточек, чтобы оплатить лечение питомца. Вот немного новых карточек на замену тем, которые тебе пришлось продать».