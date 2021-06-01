Метеорологи считают, что температура воздуха завтра поднимется до +21 градуса. «Существенных осадков» они не ждут. Причем солнечную погоду обещают как минимум до 4 июня, а температура поднимется к концу рабочей недели до 26 градусов. Правда, ночи останутся холодными — от +5 до +10 градусов.
В Петербург пришли солнце и тепло. Дождей на неделе синоптики не ждут
Прогноз погоды в Петербурге на 2 июня
Второй день лета в Петербурге будет теплым и солнечным. По крайней мере, если верить прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 1 июня.
Метеорологи считают, что температура воздуха завтра поднимется до +21 градуса. «Существенных осадков» они не ждут. Причем солнечную погоду обещают как минимум до 4 июня, а температура поднимется к концу рабочей недели до 26 градусов. Правда, ночи останутся холодными — от +5 до +10 градусов.