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В Петербург пришли солнце и тепло. Дождей на неделе синоптики не ждут

Прогноз погоды в Петербурге на 2 июня

Второй день лета в Петербурге будет теплым и солнечным. По крайней мере, если верить прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 1 июня.

Метеорологи считают, что температура воздуха завтра поднимется до +21 градуса. «Существенных осадков» они не ждут. Причем солнечную погоду обещают как минимум до 4 июня, а температура поднимется к концу рабочей недели до 26 градусов. Правда, ночи останутся холодными — от +5 до +10 градусов.

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