FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +20
73.24р89.60р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

На юго-западе Петербурга вечер с огоньком: в соседних районах горели автомобили

Два автомобильных пожара тушили на юго-западе Петербурга

Отечественному автопрому отчаянно не везло вечером вторника, 1 июня. В Московском и Кировском районах Петербурга в течение часа помощь пожарных потребовалась «Ладе» и «ГАЗели».

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, немногим позже половины восьмого часа вечера сигнал об автомобильном пожаре поступил с Пулковского шоссе, 53. На дороге между «Метрикой» и пожарной частью № 82 загорелась «ГАЗель».

В машине обгорел моторный отсек, дальше огонь не распространился. В 19:53 пожар ликвидировали силами двух расчётов.

Через пятьдесят минут пожарно-спасательные подразделения выдвинулись на улицу Лёни Голикова, 76. Там горел ВАЗ 2114 — от огня также пострадал моторный отсек, кроме того обгорел салон. В 21:11 пожар ликвидирован, в обоих происшествиях пострадало только железо.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний