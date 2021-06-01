На юго-западе Петербурга вечер с огоньком: в соседних районах горели автомобили

Отечественному автопрому отчаянно не везло вечером вторника, 1 июня. В Московском и Кировском районах Петербурга в течение часа помощь пожарных потребовалась «Ладе» и «ГАЗели».
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, немногим позже половины восьмого часа вечера сигнал об автомобильном пожаре поступил с Пулковского шоссе, 53. На дороге между «Метрикой» и пожарной частью № 82 загорелась «ГАЗель».
В машине обгорел моторный отсек, дальше огонь не распространился. В 19:53 пожар ликвидировали силами двух расчётов.
Через пятьдесят минут пожарно-спасательные подразделения выдвинулись на улицу Лёни Голикова, 76. Там горел ВАЗ 2114 — от огня также пострадал моторный отсек, кроме того обгорел салон. В 21:11 пожар ликвидирован, в обоих происшествиях пострадало только железо.