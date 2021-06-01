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Петербург и Москва открыли совместные туристические маршруты

Российские и иностранные туристы, приезжая в Петербург, теперь смогут узнавать не только об актуальных мероприятиях в городе на Неве, но и тех событиях, которые проводятся в Москве. Слоган информационной кампании — «Два города — миллион впечатлений».

Как рассказали 1 июня в городском комитете по туризму, лэндинг проекта создан на платформе RussPass, где будет презентован событийный календарь двух столиц. В настоящий момент ведется работа по формированию туристских пакетных предложений, которые могут быть презентованы на рынок на первом этапе. События в двух городах будут указаны в хронологическом порядке.

«Москву и Санкт‑Петербург разделяют всего 790 километров — небольшое по современным меркам расстояние. Всего 4 часа на поезде — и вот уже любой турист может оценить экспозиции московских или петербургских музеев, сходить в один из театров, полюбоваться усадьбами и найти себе интересное занятие в парках. Событийный календарь поможет путешественникам подобрать занятия на любой вкус в любой день недели», — сказала председатель московского комитета по туризму Екатерина Проничева.

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Глава петербургского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев добавил, что между городами уже давно налажено отличное транспортное сообщение, а туроператоры предлагают множество вариантов, в которые уже заложено и посещение обоих городов.

О содружестве теперь напоминают и главные страницы обоих комитетов в социальных сетях, которые изменили шапки профилей своих страниц на одинаковые с хэштегами #петербургмосква и #москвапетербург. Наружная реклама проекта появилась и на центральных улицах Москвы, и в поездах «Сапсан». Баннеры с метабрендами размещены также на туристском портале Петербурга — Visit-Petersburg.

Отличается программа и безопасностью. Москва и Петербург являются участниками международной маркетинговой программы Safe Travels. Города разработали собственные строгие стандарты эпидемиологической безопасности в индустрии гостеприимства, часть которой является проведение активной вакцинации персонала в сфере туризма.

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Комментарии (1)

Moyka
> Москву и Санкт‑Петербург разделяют всего 790 километров?!!!

Председатель московского комитета по туризму оказывается прогуливала уроки географии в школе. :) От центра одного города до центра другого 635 км.
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