Петербург и Москва открыли совместные туристические маршруты

Российские и иностранные туристы, приезжая в Петербург, теперь смогут узнавать не только об актуальных мероприятиях в городе на Неве, но и тех событиях, которые проводятся в Москве. Слоган информационной кампании — «Два города — миллион впечатлений».



Как рассказали 1 июня в городском комитете по туризму, лэндинг проекта создан на платформе RussPass, где будет презентован событийный календарь двух столиц. В настоящий момент ведется работа по формированию туристских пакетных предложений, которые могут быть презентованы на рынок на первом этапе. События в двух городах будут указаны в хронологическом порядке.