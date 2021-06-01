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Поезда на 2 линии метро в Петербурге следуют с увеличенным интервалом. Причина в светофоре

Пассажиры петербургского метрополитена толпятся в ожидании поезда на перронах 2 линии. Интервал движения составов увеличен от станции «Парнас» до «Удельной» в вечерний час пик 1 июня.

В пресс-службе подземки «Фонтанке» пояснили, что причина задержки заключается в «красном светофоре». Однако не уточнили, что именно произошло.

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Комментарии (2)

lamer
Причина задержки не: в воспалении; от посещения Турции, а в светофоре. Что только не прпоизойдет, пока светофор горит "красным". Ну ачО, нормально.
265055770
А почему, почему, почему был светофор зелёный?
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