Итоги 20-летнего опыта проведения единого государственного экзамена обсудят на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума. В беседе примет участие вице-губернатор Ирина Потехина, сообщается на её странице во «ВКонтакте» 1 июня.
Спикеры постараются ответить на вопрос: удалось ли за 20 лет построить справедливую и эффективную систему доступа талантливых детей к качественному образованию в вузах. Потехина предлагает пользователям пройти опрос, результаты которого она обещает учесть во время дискуссии.
Петербуржцам нужно ответить, что, по их мнению, обеспечивает справедливое поступление в университет. Среди предложенных вариантов: ЕГЭ, советская система экзаменов, также ЕГЭ в сочетании с портфолио.
На момент написания заметки в опросе приняли участие 762 человека, более