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Советская система экзаменов или ЕГЭ. Вице-губернатор Потехина спрашивает петербуржцев о справедливой дороге в вуз

Власти спрашивают петербуржцев, как честно поступить в вуз

Итоги 20-летнего опыта проведения единого государственного экзамена обсудят на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума. В беседе примет участие вице-губернатор Ирина Потехина, сообщается на её странице во «ВКонтакте» 1 июня.

Спикеры постараются ответить на вопрос: удалось ли за 20 лет построить справедливую и эффективную систему доступа талантливых детей к качественному образованию в вузах. Потехина предлагает пользователям пройти опрос, результаты которого она обещает учесть во время дискуссии.

Петербуржцам нужно ответить, что, по их мнению, обеспечивает справедливое поступление в университет. Среди предложенных вариантов: ЕГЭ, советская система экзаменов, также ЕГЭ в сочетании с портфолио.

На момент написания заметки в опросе приняли участие 762 человека, более 64 % проголосовавших выступили за советский экзаменационный опыт.

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Комментарии (9)

FontankaReader
ЕГЭ однозначно.
По моему опыту, большинство критиканов, отвергающих ЕГЭ его в глаза не видели и судят о нем по каким-то слухам типа "да там же угадать можно, только галочки ставь". В интернете полно сравнений, например, профильного ЕГЭ по математике и старых билетов - ничем особо ЕГЭ не уступает по сложности. Ну а лучшие ВУЗы - МГУ и прочие - и так могут дополнительные испытания проводить для отсеивания.
Ser_N0771
да-да... в молодости небо было, не побоимся этого слова, голубее, и, не побоимся этого слова, трава - зеленее...
и, соответственно, экзамены "честнее" оценивали знания...
Милая +
С западными образцами ЕГЭ наигрались в угадайку. Мне довелось много лет преподавать студентам как советских, так и современных вузов. Пора возвращаться к проверенным в нашей стране экзаменам!
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