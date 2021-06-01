FontankaReader 01 Июн 2021 в 20:16 01 Июн 2021 в 20:16

ЕГЭ однозначно.

По моему опыту, большинство критиканов, отвергающих ЕГЭ его в глаза не видели и судят о нем по каким-то слухам типа "да там же угадать можно, только галочки ставь". В интернете полно сравнений, например, профильного ЕГЭ по математике и старых билетов - ничем особо ЕГЭ не уступает по сложности. Ну а лучшие ВУЗы - МГУ и прочие - и так могут дополнительные испытания проводить для отсеивания.