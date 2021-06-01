Чингисхан и пустыня Гоби зовут. Монголия открывает границы для привившихся россиян

Получившие вакцину от коронавируса граждане России с 1 июня могут приехать в Монголию. Об этом заявила министр иностранных дел азиатской страны Батмунхийн Батцэцэг на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«С сегодняшнего дня мы открываем свои границы. Так что приглашаем российских граждан, представителей бизнеса и туристов, уже получивших две дозы вакцины против COVID-19, посетить нашу страну», — цитирует главу МИД Монголии РИА Новости.

Батцэцэг отметила, что в её стране действует программа вакцинации населения под названием «Лето без ковида», которая уже подходит к заключительному этапу. Говоря об этом, глава внешнеполитического ведомства поблагодарила Россию за поставки препарата «Спутник V».