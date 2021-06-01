Житель Северного Кавказа отделался условным сроком за серьёзное преступление в Ленобласти — попросили старейшины

Житель Ингушетии Муса Султыгов отделался условным сроком за попытку мошенничества в особо крупном размере. Он и его сообщники пытались похитить со счёта умершего человека более 11 млн рублей. Подробности 1 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Суд установил, что год назад Султыгов договорился с неустановленным лицом похитить деньги, принадлежащие женщине по праву наследования в связи со смертью родственника. Средства лежали на разных счетах в «Сбере» и «Альфа-Банке». Была изготовлена «липовая» доверенность якобы выданная нотариусом Сланцевского нотариального округа ЛО от имени усопшего на Султыгова. С этой бумажкой мужчина пошёл по отделениям. В «Сбере» снял 9 800 000 рублей, а в АО «Альфа-Банк» 1 480 693,70 рублей. Довести преступный умысел до конца не смог, так как на следующий день был задержан.

