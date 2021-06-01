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Житель Северного Кавказа отделался условным сроком за серьёзное преступление в Ленобласти — попросили старейшины

Житель Ингушетии Муса Султыгов отделался условным сроком за попытку мошенничества в особо крупном размере. Он и его сообщники пытались похитить со счёта умершего человека более 11 млн рублей. Подробности 1 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что год назад Султыгов договорился с неустановленным лицом похитить деньги, принадлежащие женщине по праву наследования в связи со смертью родственника. Средства лежали на разных счетах в «Сбере» и «Альфа-Банке». Была изготовлена «липовая» доверенность якобы выданная нотариусом Сланцевского нотариального округа ЛО от имени усопшего на Султыгова. С этой бумажкой мужчина пошёл по отделениям. В «Сбере» снял 9 800 000 рублей, а в АО «Альфа-Банк» 1 480 693,70 рублей. Довести преступный умысел до конца не смог, так как на следующий день был задержан.

Всего Султыгов с неустановленным лицом пытался похитить 11 280 693,70 рублей, подсчитали в пресс-службе.

Судом было установлено, что мужчина вину признал, раскаялся, ранее судим не был. Также выяснилось, что Султыгов — отец пятерых малолетних детей и дочери-подростка, активный участник боевых действий на Северном Кавказе. Все его характеризуют положительно, суду были представлены благодарственные письма за оказание спонсорской помощи детям-сиротам. За подсудимого вступились депутаты и старейшины из Ингушетии и попросили назначения мягкого наказания, учитывая большую семью и большое уважение, коим пользуется в родном селе Султыгов.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Султыгов освобожден из-под стражи в зале суда немедленно.

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Комментарии (11)

shushu
спонсорская помощь детям-сиротам не таким же образом добыта? Современный Юрий Деточкин
montero3
В 16 лет зарезал первого русского...
karbofos
Уважаемый человек!

Спасибо главному пахану надо сказать!
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