Президент Туркменистана рассказал, почему в его стране нет коронавируса

Президент Туркменистана заявил об отсутствии COVID-19 в его стране.
«С первых дней возникновения угрозы COVID-19 мы сформировали и подготовили единую национальную стратегию по борьбе с коронавирусом, предусматривающую комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, санитарно-эпидемиологического, медицинского, карантинного характера», — цитирует 1 июня заявление Гурбангулы Бердымухамедова «Интерфакс».
По его словам, помогли также ограничения на передвижение. Кроме того, власти страны «в обязательном порядке» прививают население от 14 инфекций.
«Туркменистан попал в первую десятку стран, зарегистрировавших российские вакцины», — заметил Бердымухамедов.
Он особенно отметил, что людей из групп риска прививают «Спутником-V» и «ЭпиВакКороной».
Несмотря на цифру 0 в официальной статистике заболевших коронавирусом, в ВОЗ ранее выразили обеспокоенность ростом заболеваемости пневмонией в Туркменистане.