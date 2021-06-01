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Президент Туркменистана рассказал, почему в его стране нет коронавируса

Президент Туркменистана заявил об отсутствии COVID-19 в его стране.

«С первых дней возникновения угрозы COVID-19 мы сформировали и подготовили единую национальную стратегию по борьбе с коронавирусом, предусматривающую комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, санитарно-эпидемиологического, медицинского, карантинного характера», — цитирует 1 июня заявление Гурбангулы Бердымухамедова «Интерфакс».

По его словам, помогли также ограничения на передвижение. Кроме того, власти страны «в обязательном порядке» прививают население от 14 инфекций.

«Туркменистан попал в первую десятку стран, зарегистрировавших российские вакцины», — заметил Бердымухамедов.

Он особенно отметил, что людей из групп риска прививают «Спутником-V» и «ЭпиВакКороной».

Несмотря на цифру 0 в официальной статистике заболевших коронавирусом, в ВОЗ ранее выразили обеспокоенность ростом заболеваемости пневмонией в Туркменистане.

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Комментарии (5)

AndrewBarsik
А у нас Президент своих секретов успеха не раскрывает. Никому он не расскажет о том, почему в его стране нет коррупции, нищеты и преступности. Потому что это - тайна!
DimDimych
Помнится, ныне покойный, президент Танзании тоже заявлял, что у них нет короны
Woodruff Shnibbll
Это как если бы людоед сказал - мы людей не едим. Мне можно верить!
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