На Пулковском шоссе в 2024 году появится новая школа на 650 мест

Новую школу на 650 мест введут в эксплуатацию на Пулковском шоссе в первом квартале 2024 года. Как сообщает Группа ЦДС, служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на строительство.

Разновысотное здание с корпусами от трех до пяти этажей будет включать кабинеты для учеников с 1 по 11 класс, актовый зал с эстрадой, гримерными и помещениями для реквизита, библиотеку с медиатекой и читальным залом, медпункт, мастерские трудового обучения, два спортзала с раздевалками и тренажерами, гардеробные, столовую, лифт для маломобильных групп населения. Для безопасности учащихся в школе предусмотрены комнаты дневной охраны у входов и комната круглосуточной охраны.

