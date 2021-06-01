На Пулковском шоссе в 2024 году появится новая школа на 650 мест

Новую школу на 650 мест введут в эксплуатацию на Пулковском шоссе в первом квартале 2024 года. Как сообщает Группа ЦДС, служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на строительство.
Разновысотное здание с корпусами от трех до пяти этажей будет включать кабинеты для учеников с 1 по 11 класс, актовый зал с эстрадой, гримерными и помещениями для реквизита, библиотеку с медиатекой и читальным залом, медпункт, мастерские трудового обучения, два спортзала с раздевалками и тренажерами, гардеробные, столовую, лифт для маломобильных групп населения. Для безопасности учащихся в школе предусмотрены комнаты дневной охраны у входов и комната круглосуточной охраны.
Внутри школы не территории ЖК ЦДС «Московский» будет продуманная логистика — потоки учеников младших и старших классов разделят, младшие школьники (с 1 по 4 классы) будут учиться в отдельном блоке со своим входом.
Рядом со школой расположатся площадки для отдыха детей разных возрастов: для активных игр учащихся 1–2, 3–4 и 5–8 классов, а также площадка для тихого отдыха учащихся 5–8 классов. Перед главным входом появится площадка для общешкольных мероприятий, рядом с ней — зона для временной парковки школьных автобусов и учебно-опытная зона.
С восточной стороны школы расположится физкультурно-спортивный кластер, куда войдут площадки для футбола, баскетбола и волейбола, беговая дорожка на 100 м, дорожка для прыжков в длину.