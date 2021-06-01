Глава Ростеха предложил назвать Sukhoi Superjet по-русски. Для переименования могут провести всероссийский конкурс

Sukhoi Superjet 100 — первый российский самолёт, разработанный после распада СССР. Первый полёт лайнер совершил в 2008 году.



5 мая 2019 года авиалайнер Sukhoi Superjet 100–95B авиакомпании «Аэрофлот» выполнял плановый рейс SU1492 по маршруту Москва — Мурманск, но через 27 минут после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок на борту. Во время посадки лайнер получил повреждения, ставшие причиной возникновения пожара, в результате которого самолёт частично разрушился и сгорел. По данным СК России, из находившихся на его борту 78 человек 41 погиб, 37 человек выжили, 10 из которых были госпитализированы.



В июне Международный авиационный комитет (МАК) представил предварительные итоги расследования, где не называл виновников трагедии, но подробно описывал ошибки пилотов, не указывая на какую-либо проблему с самим судном. В июне совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Superjet. Он обратил внимание на аварию лайнера, которая произошла в Якутии в октябре 2018 года, когда самолет выехал за пределы взлетной полосы.