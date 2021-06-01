Глава Ростеха предложил назвать Sukhoi Superjet по-русски. Для переименования могут провести всероссийский конкурс

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов не исключил ребрендинга российского гражданского самолёта Sukhoi Superjet 100 после серии проблем, в том числе авиакатастрофы в Шереметьево.
Как сообщает 1 июня РБК, по мнению Чемезова, необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолёте. Он также отметил, что каждый российский гражданский самолёт на сегодняшний день убыточен, потом эти расходы Объединённая авистроительная корпорация покрывает за счёт военной статьи.
«Мы хорошо делаем военную технику. Для возвращения статуса авиационной державы в гражданском авиастроении необходимо значительно наращивать объёмы, проходить период докрутки самолётов за счёт тех же объёмов, и тогда всё станет возможно», — подчеркнул глава Ростеха.
По поводу высказываемых к Superjet претензий Чемезов заявил, что у него есть «детские болезни, они отрабатываются, и со временем пройдут». Для уверенной работы нужен спрос, резюмировал он.
Также руководитель госкорпорации сообщил, что Ростех рассматривает возможность проведения всероссийского конкурса по переименованию Sukhoi Superjet.
«Мы создаем новую модификацию «Суперджета» (Sukhoi Superjet New), и эта работа ещё впереди. Считаю, что название надо менять, конечно. Почему самолёт российского производства должен английской аббревиатурой называться?» — задался вопросом Сергей Чемезов. По поводу того, как именно может называться обновлённый самолёт, он ответил, что пока об этом никто не думал. «Может быть, объявим всероссийский конкурс», — предположил глава Ростеха.