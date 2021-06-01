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Глава Ростеха предложил назвать Sukhoi Superjet по-русски. Для переименования могут провести всероссийский конкурс

Самолёт Sukhoi Superjet 100 может ждать ребрендинг

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов не исключил ребрендинга российского гражданского самолёта Sukhoi Superjet 100 после серии проблем, в том числе авиакатастрофы в Шереметьево.

Как сообщает 1 июня РБК, по мнению Чемезова, необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолёте. Он также отметил, что каждый российский гражданский самолёт на сегодняшний день убыточен, потом эти расходы Объединённая авистроительная корпорация покрывает за счёт военной статьи.

«Мы хорошо делаем военную технику. Для возвращения статуса авиационной державы в гражданском авиастроении необходимо значительно наращивать объёмы, проходить период докрутки самолётов за счёт тех же объёмов, и тогда всё станет возможно», — подчеркнул глава Ростеха.

По поводу высказываемых к Superjet претензий Чемезов заявил, что у него есть «детские болезни, они отрабатываются, и со временем пройдут». Для уверенной работы нужен спрос, резюмировал он.

Также руководитель госкорпорации сообщил, что Ростех рассматривает возможность проведения всероссийского конкурса по переименованию Sukhoi Superjet.

«Мы создаем новую модификацию «Суперджета» (Sukhoi Superjet New), и эта работа ещё впереди. Считаю, что название надо менять, конечно. Почему самолёт российского производства должен английской аббревиатурой называться?» — задался вопросом Сергей Чемезов. По поводу того, как именно может называться обновлённый самолёт, он ответил, что пока об этом никто не думал. «Может быть, объявим всероссийский конкурс», — предположил глава Ростеха.

Sukhoi Superjet 100 — первый российский самолёт, разработанный после распада СССР. Первый полёт лайнер совершил в 2008 году.

5 мая 2019 года авиалайнер Sukhoi Superjet 100–95B авиакомпании «Аэрофлот» выполнял плановый рейс SU1492 по маршруту Москва — Мурманск, но через 27 минут после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок на борту. Во время посадки лайнер получил повреждения, ставшие причиной возникновения пожара, в результате которого самолёт частично разрушился и сгорел. По данным СК России, из находившихся на его борту 78 человек 41 погиб, 37 человек выжили, 10 из которых были госпитализированы.

В июне Международный авиационный комитет (МАК) представил предварительные итоги расследования, где не называл виновников трагедии, но подробно описывал ошибки пилотов, не указывая на какую-либо проблему с самим судном. В июне совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Superjet. Он обратил внимание на аварию лайнера, которая произошла в Якутии в октябре 2018 года, когда самолет выехал за пределы взлетной полосы.

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Комментарии (20)

Trurl
По православному назвать надо... Шестикрылым Серафимом... Или Архангелом Гавриилом... И чтоб Гундяев окропил и освятил...
Oleg_I
Как там с МС-21 дела, господин Чемезов? Как обычно, через 3 года запустите?
Oleg_I
Можно уже просто похоронить это никому не нужное летающее чудо, которое большую часть времени проводит в ангарах: то ремонт, то ждем запчасти, то рейсов нет. За границей оно точно никому не нужно, последний эксплуатант отказался 2 года назад. Ваши не-гражданские продажи, господин Чемезов, также показывают отрицательный рост: минус 15.6% за 2020 год. Как так то? Думаете, надо переназвать? Провести всероссийский конкурс?
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