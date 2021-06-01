Побег задержанного из машины полиции на Северо-Восточном шоссе в Саранске попал на запись видеорегистратора.
Как сообщает издание «Брянск Today» 1 июня, инцидент произошел накануне. Полицейская машина на шоссе встала в пробку, в этот момент задержанный смог открыть дверь и спокойно выйти. Жестом, приложив указательный палец ко рту, он попросил очевидцев не шуметь, после чего решил бежать.
Однако сотрудники МВД быстро увидели, что их машина опустела, бросились за мужчиной и привели его обратно уже через минуту.